浅井健一、3年半ぶりの個展の開催決定 新作アート＆詩集・グッズも展開
ミュージシャン・浅井健一が、3年半ぶりとなる新作個展『Candy Store』を開催することが決定した。10月24日から11月16日まで、東京・新宿のRollにて開催される。
同展では、独特な色使いによって繊細な世界を描き出した新作を中心に展示・販売するほか、新たに制作された作品集『Candy Store』や詩集『ひょっとしてすごい詩集』の販売も実施。さらに、浅井ならではのオリジナルグッズも展開される予定となっている。
個展は都内1箇所のみでの開催となり、常に独自の創作スタイルで新たな表現を追い続けてきた浅井の最新のアートワークを堪能できる空間として注目される。
また、浅井が率いるバンド・SHERBETSが、2年ぶりとなる全国ツアー『BEST SELECTION TOUR 2025』を開催することも発表。11月21日の岡山公演を皮切りに、東京LIQUIDROOMでのファイナルまで全国で8公演を開催する。サイケデリックかつドラマチックなSHERBETSのライブパフォーマンスにも期待が高まる。
■浅井健一個展『Candy Store』概要
会期：10月24日（金）〜11月16日（日）
時間：午後1時〜午後8時（毎週木曜休）
会場：東京・新宿 Roll
■SHERBETS『BEST SELECTION TOUR 2025』スケジュール
11月21日（金）岡山・IMAGE（午後6時30分開場／午後7時開演）
11月23日（日）福岡・DRUM Be-1（午後5時15分開場／午後6時開演）
11月28日（金）長野・CLUB JUNK BOX（午後6時30分開場／午後7時開演）
11月30日（日）宮城・仙台darwin（午後5時15分開場／午後6時開演）
12月4日（木）北海道・札幌cube garden（午後6時30分開場／午後7時開演）
12月13日（土）大阪・CLUB QUATTRO（午後5時15分開場／午後6時開演）
12月14日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO（午後5時15分開場／午後6時開演）
12月19日（金）東京・LIQUIDROOM（午後6時開場／午後7時開演）
