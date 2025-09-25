プライムビデオは25日、11月24日に東京都江東区のトヨタアリーナ東京で世界戦興行「Prime Video Boxing 14」を開催すると発表。WBC世界バンタム級王座決定戦で同級1位・那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO）と同級2位・井上拓真（29＝大橋、20勝5KO2敗）の対戦が正式発表された。同興行には東洋太平洋フェザー級王者の中野幹士（30＝帝拳）、WBOアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳）、バンタム級でWBA4位、IBF・WBO6位など世界ランク上位に名を連ねる増田陸（27＝帝拳）らも出場を予定している。

都内のホテルで開かれた発表会見に出席した那須川は「これまでの7戦、自分の中でつぼみをつけてきたと思う。今回の試合で花を開かせようと思う」と意気込みを示した。

会場のトヨタアリーナ東京はプロバスケットボールBリーグ、アルバルク東京のホームアリーナとして10月3日に正式オープンする。収容人数は約1万人で、国内最大のリボンビジョンや照明、音響設備など最新機能を備える。ボクシング興行開催は今回が初めてとなる。

キックボクシング42戦無敗の“神童”那須川はプロボクシング転向8戦目での世界王座獲得を目指す。23年4月のプロボクシングデビューから7戦全勝。24年10月にはバンタム級で地域タイトルのWBOアジア・パシフィック王座を獲得した。今年2月には元WBO同級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）に3―0で判定勝ちしていた。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟、拓真はバンタム級で過去にWBC暫定王座とWBA王座を獲得。23年4月に獲得したWBA王座は2度防衛したが、24年10月に堤聖也（角海老宝石、現WBA同級休養王者）に0―3判定負けを喫して陥落していた。13カ月ぶりの再起戦で3度目の世界王座を狙う。

興行のもようはプライムビデオで独占ライブ配信される。