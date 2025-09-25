万博会場ではおにぎり提供

象印マホービンは２４日、高級炊飯器「炎舞（えんぶ）炊き」シリーズの国内出荷台数が１００万台を突破したと発表した。

政府備蓄米をはじめ古米が身近になったことで「よりおいしくコメを食べたい」というニーズは高まっている。製品の技術力向上に加え、こうしたニーズを取り込んだことで、家電量販店での販売が伸びた。

炎舞炊きは２０１８年７月に発売した。従来のモデルでは底部の１か所の大きなコイルから全体を加熱していたが、炎舞炊きではコイルを分けて複数箇所から加熱するようにした。これにより、釜の内部で水とコメの激しい対流を発生させ、甘みやうま味を引き出すことに成功した。

象印は、外食店舗で訪日客らに向けておいしさのＰＲを強化し、海外における炊飯器事業の拡大につなげる考えだ。同社は、炎舞炊きで炊いたご飯を提供する店舗を大阪や東京で運営するほか、大阪・関西万博の会場でもおにぎりを提供する店舗を出している。

市川典男社長は２４日の記者会見で、同シリーズが１００万台を突破したことについて「常においしいご飯を追求してきた取り組みが評価されている」と語った。