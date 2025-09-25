Negicco・Kaede、第2子女児出産を報告「切迫早産で早い時期から入院していましたが…」【報告全文】
新潟在住の3人組アイドルユニット・NegiccoのKaedeが25日、グループの公式サイトで第2子となる女児を出産したことを報告した。
【写真】美脚スラリ！Perfumeと共演したNegicco
Kaedeは、「ファンの皆様へご報告」と題し、「先日、無事に第二子を出産しましたのでご報告いたします」と報告。「出産前、あたたかい言葉をかけていただいた皆様に感謝しています。いつもありがとうございます」と感謝した。
また、出産時の状況について「切迫早産で早い時期から入院していましたが、産婦人科の皆様に支えていただき、家族にもたくさん助けてもらって、いつ産まれてきても大丈夫な時期までお腹の中にいてもらうことができました」と説明。「ものすごいパワーで外の世界に飛び出してきた子でしたが、家では心配になるくらいほとんどの時間眠っています」と現在の様子を伝えた。そして「まだ小さい兄もさらに小さな妹の世話をしたがり、頼もしくて成長を感じています」ときょうだいの様子を明かした。
今後について「しばらくの間子育てに専念しますが、育休を終えた頃にまた皆様にお会いできる日を楽しみにしています」と伝え、「少しずつ寒くなってくると思うので、皆様もお身体にはお気をつけてお過ごしください」と呼びかけた。
Negiccoは、2003年に結成された新潟発アイドルユニット。メンバーはNao☆、Megu 、Kaede。「にいがた観光特使」を務める。Kaedeは21年1月に、同級生の一般男性と結婚。22年10月に第1子出産を発表した。
■報告全文
ファンの皆様へご報告
お久しぶりです、お元気ですか？
NegiccoのKaedeです。
先日、無事に第二子を出産しましたのでご報告いたします。
出産前、あたたかい言葉をかけていただいた皆様に感謝しています。いつもありがとうございます。
切迫早産で早い時期から入院していましたが、産婦人科の皆様に支えていただき、家族にもたくさん助けてもらって、いつ産まれてきても大丈夫な時期までお腹の中にいてもらうことができました。
ものすごいパワーで外の世界に飛び出してきた子でしたが、家では心配になるくらいほとんどの時間眠っています。
まだ小さい兄もさらに小さな妹の世話をしたがり、頼もしくて成長を感じています。
しばらくの間子育てに専念しますが、育休を終えた頃にまた皆様にお会いできる日を楽しみにしています。
少しずつ寒くなってくると思うので、皆様もお身体にはお気をつけてお過ごしください。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
Negicco Kaede
