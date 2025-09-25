【コッパ・イタリア】パルマ 2−2（PK4−3）スペツィア（日本時間9月25日／エンニオ・タルディーニ）

【映像】鈴木彩艶、鋭い反応でPKストップの瞬間

パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、PK戦で1人目のキッカーのシュートを完璧に読んでセーブ。殊勲のPKストップで勝利の立役者となった。

パルマは日本時間9月25日のコッパ・イタリア2回戦で、セリエBに所属するスペツィアと対戦。先発出場した鈴木はいずれも難しいシチュエーションから2失点したが、90分の戦いを終えて突入したPK戦で値千金のセーブを見せる。

先行のスペツィアの1本目。不手際で準備をしてから蹴るまでにしばらく時間がかかると、FWエドアルド・ソレーリがゴール左下隅にシュート。しかし、完璧にコースを読んでいた鈴木が、細かいステップから飛んでシュートを弾き出した。

相手チームに特大なプレッシャーをかけるPKストップに鈴木は大きなガッツポーズで喜びを爆発させ、本拠地エンニオ・タルディーニも大歓喜となった。

この場面はSNSでも多くの話題を集め、ファンからは「あのセーブでチームを救った」「彩艶頼りになるな〜」「彩艶の“圧”」「PKストップもできちゃうのかよ」「彩艶PKも強くなったのかよ」「ザイオンが止めた！」「えぐい！」など称賛の声が寄せられた。

スペツィアは4人目のFWジャンルカ・ラパドゥーラも枠外にシュートを外し、パルマがPK戦を4ー3で勝利。コッパ・イタリアのベスト16に駒を進めた。

（ABEMA de DAZN／コッパ・イタリア）

