【NINJA GAIDEN 4】 10月21日 発売予定 価格：8,900円～

左奥からMicrosoft Gaming CEO フィル・スペンサー氏、コーエーテクモホールディングス代表取締役 社長執行役員CEO 鯉沼久史氏、プラチナゲームズ代表取締役社長 稲葉敦志氏

日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2025」。コーエーテクモゲームスブースの「NINJA GAIDEN 4」エリアにて、エリア開幕のテープカットセレモニーが開催された。

「NINJA GAIDEN 4」は、Team NINJAとプラチナゲームズの共同開発で、マイクロソフトが10月21日に発売するXbox Series X|S/プレイステーション 5/PC用アクションゲーム。その試遊ブースの開幕に、Microsoft Gaming CEOのフィル・スペンサー氏、コーエーテクモホールディングス代表取締役 社長執行役員CEOの鯉沼久史氏、プラチナゲームズ代表取締役社長の稲葉敦志氏が登場し、テープカットセレモニーが行われた。

【テープカットセレモニー】

また、「NINJA GAIDEN」シリーズといえば“刀”ということで、フィル・スペンサー氏から鯉沼氏、稲葉氏に本物の刀がプレゼントされた。刀は刀鍛冶職人に造ってもらったとのことで、TGS期間中はコーエーテクモゲームスブースにて一般展示される。