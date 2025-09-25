相川七瀬「茶道歴13年」イケメン息子のお点前姿公開「立派」「カッコいい」
【モデルプレス＝2025/09/25】歌手の相川七瀬が24日、自身のInstagramを更新。息子でプロドラマーのRIO（りお）のお手前姿を公開した。
【写真】相川七瀬、イケメン息子顔出し
相川は「茶道歴13年。初めてリオのお手前を見て、お茶を頂いた」とコメントし、息子が茶道のお手前を行う姿を披露した。投稿では「年中から始めた茶道。見ていてとても感慨深く、お茶もとても美味しかった」と息子の成長への思いを語り、長年続けてきた茶道の成果を感慨深く見守る母親の心境を表現している。
この投稿に、ファンからは「カッコいい」「感動」「立派」「継続は力」「素敵な息子さん」などのコメントが寄せられている。
相川は2001年に一般男性と結婚し、同年に第1子となる長男、2007年に第2子となる次男、2012年には第3子となる長女を出産。2025年9月に離婚を発表している。（modelpress編集部）
◆相川七瀬、息子の茶道姿披露
