清水尋也被告が保釈 所属事務所が声明発表「重大な過ち」「極めて遺憾」
【モデルプレス＝2025/09/25】9月3日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕された俳優の清水尋也被告（26）が24日、保釈金200万円を納付し、保釈された。これを受け、所属事務所「オフィス作」が同日にコメントを発表した。
【写真】清水尋也被告と共同で大麻所持した疑いがある俳優
所属事務所は「弊社所属の清水尋也が違法薬物の件で起訴され、保釈されましたことをご報告いたします」と説明し、「改めまして、社会の皆様、関係各所の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「法律違反は断じて許されるものではなく、本人の行為は極めて重大な過ちであると認識しております。今回明らかとなった一連の行動を、弊社としましても極めて重く受け止めております」「また、長年築いてきた信頼を損なう重大な事態であり、極めて遺憾に存じます」とし、「今後、司法の判断を尊重するとともに、本人に対して厳正に向き合い、自らの過ちを深く自覚し、更生の道を歩むことを求めてまいります」と記した。
清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上の句・下の句／結び」（2016、2018年）、「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021、2023年）、NHK朝ドラ「おかえりモネ」（2021年）、TBS系ドラマ「Eye Love You」（2024年）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年）など。今夏クールのTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」に主要キャストとして出演していたが、逮捕放送を受け、最終回は登場シーンをカットした上で放送された。（modelpress編集部）
このたび、弊社所属の清水尋也が違法薬物の件で起訴され、保釈されましたことをご報告いたします。
改めまして、社会の皆様、関係各所の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、
多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
法律違反は断じて許されるものではなく、本人の行為は極めて重大な過ちであると認識しております。
今回明らかとなった一連の行動を、弊社としましても極めて重く受け止めております。
また、長年築いてきた信頼を損なう重大な事態であり、極めて遺憾に存じます。
今後、司法の判断を尊重するとともに、本人に対して厳正に向き合い、
自らの過ちを深く自覚し、更生の道を歩むことを求めてまいります。
このような事態を招いたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
2025年9月24日
有限会社オフィス作
【Not Sponsored 記事】
【写真】清水尋也被告と共同で大麻所持した疑いがある俳優
◆清水尋也の所属事務所、声明発表
所属事務所は「弊社所属の清水尋也が違法薬物の件で起訴され、保釈されましたことをご報告いたします」と説明し、「改めまして、社会の皆様、関係各所の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。「法律違反は断じて許されるものではなく、本人の行為は極めて重大な過ちであると認識しております。今回明らかとなった一連の行動を、弊社としましても極めて重く受け止めております」「また、長年築いてきた信頼を損なう重大な事態であり、極めて遺憾に存じます」とし、「今後、司法の判断を尊重するとともに、本人に対して厳正に向き合い、自らの過ちを深く自覚し、更生の道を歩むことを求めてまいります」と記した。
◆全文
このたび、弊社所属の清水尋也が違法薬物の件で起訴され、保釈されましたことをご報告いたします。
改めまして、社会の皆様、関係各所の皆様、そして日頃より応援してくださっているファンの皆様に、
多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
法律違反は断じて許されるものではなく、本人の行為は極めて重大な過ちであると認識しております。
今回明らかとなった一連の行動を、弊社としましても極めて重く受け止めております。
また、長年築いてきた信頼を損なう重大な事態であり、極めて遺憾に存じます。
今後、司法の判断を尊重するとともに、本人に対して厳正に向き合い、
自らの過ちを深く自覚し、更生の道を歩むことを求めてまいります。
このような事態を招いたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
2025年9月24日
有限会社オフィス作
【Not Sponsored 記事】