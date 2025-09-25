人気すぎて一時品切れッ？！【サーティワン】見た目も可愛い♡「限定フレーバー」

【サーティワン】で提供中の9月の新作フレーバーが、大きな話題を集めているのを知ってる？ 店舗によっては、一時的に品切れとなっているところもあるよう。そこで今回は、人気を集める9月の「限定フレーバー」2種についてまとめました。

ポッピングシャワー……じゃない！？

口の中でパチパチと弾ける赤と緑のポップロックキャンディが特徴の、大人気フレーバー「ポッピングシャワー」。じつは今回、ペコちゃんとのコラボで、ポッピングシャワーが可愛らしいピンク色の「ポッピングミルキー」に大変身！ アイスの味もミルキー風味とミント風味に変化した遊び心満点なフレーバーです。

ペコちゃんといえばやっぱりミルキー

ペコちゃんコラボの新作フレーバー2つ目は「ミルキーミルキー」。【不二家】の看板商品「ミルキー」をアイスで表現した、コラボならではのフレーバーです。ミルキー風味のアイスクリーム・シャーベット・リボンを混ぜ合わせ、ミルキーらしいミルクのコクと練乳のような甘さをさっぱりとした食感で楽しめます。

知れば知るほど気になる【サーティワン】の「限定フレーバー」。一時的に品切れ中の店舗では、10月上旬より順次販売再開の予定です。まだ食べていない人も食べられるチャンスが残っているので、ぜひチェックして。

writer：河合 ひかる