松嶋尚美、娘との笑顔ショット披露「一緒に現場入り」手作り弁当も公開
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの松嶋尚美が9月25日、自身のInstagramを更新。娘の空詩（ララ）さんとの収録現場での2ショットと手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】松嶋尚美、娘との笑顔ショット
松嶋は「昨日はテレ東の『よじごじDays』でした。ララと一緒に現場入り」と収録現場で娘と撮影した笑顔の2ショット写真を投稿。「楽屋で、紫ちゃんやピグちゃんと絵でしりとりをして遊んでもらってました」と現場での様子を報告している。
また「岡山県でシャインマスカットとピオーネをたくさん購入したから、いつもはお弁当箱に2つ入れるところ、今日は大サービス」とシャインマスカットやピオーネがたっぷり入った手作り弁当の写真も公開した。
この投稿に、ファンからは「親子で仲良し」「微笑ましい2ショット」「手作り弁当が美味しそう」「ララちゃん大きくなりましたね」「愛情たっぷりのお弁当」といった声が上がっている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
