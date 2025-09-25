新井恵理那、子どもとジョジョワールド再訪 3ショット公開「パラレルワールドver.といったところでしょうか」
【モデルプレス＝2025/09/25】フリーアナウンサーの新井恵理那が9月25日、自身のInstagramを更新。子どもたちと「ジョジョの奇妙な冒険」の世界観を楽しめる初の体験型公式ショップ「THE★JOJO WORLD」を訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新井恵理那、人気アニメショップで子どもと3ショット
新井は「オラオラオラ〜リベンジしてきました！」とTHE★JOJO WORLDに再訪したことを明かした。2人の子どもと一緒に展示の前で記念撮影している。また「今回は息子があのパンツを履いてくれなかったので、若干違ったところがあり…パラレルワールドver.といったところでしょうか」とユーモラスに状況を説明。「グッズが目白押しで悩む、悩む！」「推しのジェラートをいただき、グッズをまとめ買いしてひとときの楽しみを終えましたよ」とアニメファンとしての楽しい時間を過ごしたことを綴っている。
この投稿に、ファンからは「親子でジョジョ楽しそう」「微笑ましい3ショット」「可愛いが溢れてる」「家族の時間素敵」といったコメントが寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新井恵理那、人気アニメショップで子どもと3ショット
◆新井恵理那、子どもとの3ショット公開
新井は「オラオラオラ〜リベンジしてきました！」とTHE★JOJO WORLDに再訪したことを明かした。2人の子どもと一緒に展示の前で記念撮影している。また「今回は息子があのパンツを履いてくれなかったので、若干違ったところがあり…パラレルワールドver.といったところでしょうか」とユーモラスに状況を説明。「グッズが目白押しで悩む、悩む！」「推しのジェラートをいただき、グッズをまとめ買いしてひとときの楽しみを終えましたよ」とアニメファンとしての楽しい時間を過ごしたことを綴っている。
この投稿に、ファンからは「親子でジョジョ楽しそう」「微笑ましい3ショット」「可愛いが溢れてる」「家族の時間素敵」といったコメントが寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】