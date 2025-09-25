近代日本洋画を代表する1人、小出楢󠄀重（1887〜1931年）の大規模な展覧会「小出楢󠄀重 新しき油絵」が大阪中之島美術館（大阪市北区）で開かれている。小出の本格的な回顧展は四半世紀ぶり。画家の代名詞である裸婦像などの油彩画とともに、ガラス絵や本の装丁などを紹介、多分野で才能を発揮した43年の生涯をたどる。11月24日（月・振休）まで。

小出楢󠄀重 《裸女結髪》 1927年 京都国立近代美術館

小出は大阪の薬屋に生まれた。東京美術学校（現・東京藝術大）卒業後、大阪に戻り、二科展で新人賞を受賞。ヨーロッパ遊学などで研鑽を積み、1924年、鍋井克之らとともに大阪に「信濃橋洋画研究所」を開設。後進の指導にも力を入れた。日本人女性をモデルとした独自の裸婦表現を追求し、とりわけ晩年、数多くの裸婦像を描いた。

展示は「画家になる前」「大阪での創作と欧州への旅」など、小出の人生をなぞりながら進む。美術学校の卒業制作から1919（大正8）年、二科展の新人賞を獲得した「Nの家族」（重要文化財）、1921（同10）年夏より約半年間滞在したヨーロッパで描いた書簡のイラストなど、若き日の挑戦と模索が伝わる作品群の後、「帽子をかぶった自画像」（1924［同13］年）が登場。垢抜けた洋装に身を包んだ画家が絵筆とパレットを持ち、見る者に視線を投げかけるさまは、それまでの作品とは異なる、突き抜けたような明るさを放つ。日本人である小出が試行錯誤しながらたどり着いた、油絵の新境地だったことが伝わってくる。

小出楢󠄀重 《Nの家族》（重要文化財） 1919年 公益財団法人大原芸術財団 大原美術館

小出楢󠄀重 《帽子をかぶった自画像》 1924年 石橋財団アーティゾン美術館

「新しい油絵」を追求し続けた一方、小出は他の分野でも才能を発揮した。たとえばガラス絵。ガラス絵とは透明なガラス面の上に絵を描き、反対の面からガラスを通して鑑賞する絵画で、絵具をのせる順番が通常と逆であるなど、制作者は高度な技術を要求される。小出はガラス絵の美しさに魅了され収集するうち、自らも作品を手掛けるようになっていった。随筆には、ガラス絵制作を息抜き的なものと書いたが、実際はかなり熱を入れていたようだ。会場では小さな額に収められた味わい深いガラス絵14点を観賞できる。

さまざまなガラス絵

小出は、小説の挿絵や本の装丁でも定評があった。代表的なのは谷崎潤一郎の「蓼喰（たでく）ふ蟲（むし）」。谷崎をして「私は楢󠄀重君の素晴らしいさし絵に励まされつつ書きつづけ」たと言わしめた挿絵は、墨の線で余白を残しながら描かれた。展示では、赤と青を対比的に用いた、シンプルなデザインの単行本が紹介されている。一方、小出は文才にも秀で、美術雑誌の記事やエッセーも書いた。日本の洋画家として真摯な文章でつづった「油絵新技法」のほか、父の思い出、地元の祭りなどについて軽妙かつ視覚的な描写で書いた随筆は、名文として人気を集めた。

谷崎潤一郎「蓼喰ふ蟲」1929年 改造社 装丁

小出の真骨頂といわれる裸婦像は、後半部にまとまって展示されている。小出の裸婦は胴の長さや太ももの大きさを強調するかのようなデフォルメが施されているが、顔はあえて個性を消して描いているのが特徴的だ。赤や薄い緑色などを用い、立体的でなめらかな裸体に仕上げている。展示の締めくくりとなる、選りすぐりの裸婦像を集めた「ハイライト」コーナーには、リラックスした様子で寝そべる女性、背中を向けて髪を結ぶ女性など、自然で温かみのある7作品が並ぶ。

裸婦像が並ぶ「ハイライト」コーナー

内覧会で、展示を担当した高柳有紀子・同館研究副主幹は「今回、協力してもらった作品所蔵者は、だいたい 作家やモデルたちの孫世代。25年ぶりにたんすの裏から作品を引っ張り出してきたという人もいた。あと10年遅かったらその作品はたどれなかったかもしれないし、実際、25年前にはあったが今回はたどれなかったケースもあった」と明かし、「小出のような日本美術史上、重要な作家であっても、忘れ去られてしまう危機感をひしひしと感じた準備期間だった」と振り返った。

菅谷富夫館長は、小出の大規模な展覧会が四半世紀ぶりに開かれた背景について「近代洋画に対する関心や需要がだんだんなくなってきているのが今の状況」とし、「美術の歴史や、こういう世界もあるのかという興味関心が切り捨てられ、私たちの精神世界はますます小さくなっていく気がする」と憂慮。「100年前、小出楢󠄀重という作家がいて絵を描いていたことを知ってもらいたい。美術全集で完結するのではなく、現場で作品を見てもらって、油絵や近代洋画の世界をもっと知ってほしい」と話した。