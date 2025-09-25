WBC世界バンタム級王座決定戦

ボクシングの帝拳プロモーションは25日、都内で会見し、11月24日に東京都江東区のTOYOTA ARENA TOKYOでWBC世界バンタム級王座決定戦を行うと発表した。同級1位・那須川天心（帝拳）と同級2位・井上拓真（大橋）が激突する。那須川はボクシング転向8戦目で初の世界戦。井上は再起戦となる。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）、29歳の井上が20勝（5KO）2敗。

会見に出席した那須川は、紹介されると起立して「初めまして、世界・那須川天心です」と挨拶。井上の印象について「僕よりも経験値は何倍もある。僕の知らないボクシングをたくさん知っている。僕のやってきた全て、ボクシングだけじゃなく、格闘技でやってきたことすべてを使って、井上拓真という男にぶつかっていきたいと思う」と語った。

ボクシング転向8戦目で初の世界戦。変化があるか聞かれた那須川は「ベルトがかかっているくらい。試合だけが勝負じゃないと思っている。ここに挑むまでの2か月間、毎日を一生懸命生きられるかが勝敗に繋がってくると思う。8戦目でここまで来て、常識的には『勝てないんじゃないか』とか言われると思うが、常識で僕をはかってほしくない。常識を変えるヤツは非常識なヤツしかいない。そこを強めていきたい」と語った。

対する井上は「ワクワクするような一戦。戦ってみないと分からないくらい緊張感のある試合になると思うので、11月24日は必ず王座返り咲きたい」と意気込んだ。那須川の印象については「実力もあるし、王座決定戦で申し分のない相手」と語った。

那須川は格闘技戦績47戦全勝（キックボクシングは42戦）という華々しい実績を引っ提げて、2023年にボクシングに転向。24年10月にWBOアジアパシフィック（AP）同級王者に就いた。6月に行われた前戦はプロデビュー7戦目。ビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）に3-0で判定勝ちした。

対する井上は23年4月にWBA世界同級王座を獲得。翌24年にジェルウィン・アンカハス（フィリピン）に9回KO勝ち、石田匠（井岡）に判定勝ちを収め、2度の防衛に成功した。しかし、同10月に現WBA休養王者・堤聖也（角海老宝石）に敗れ、王座陥落。引退をするか悩んだ末に現役続行を選んだ。

WBC同級王座は中谷潤人（M.T）が保持していたが、中谷がIBF同級王座とともに返上したことにより、空位となっている。



（THE ANSWER編集部）