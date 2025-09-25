敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり三塁打を放った。その後、ベース上で思わぬ珍事が。中継カメラで抜かれ、ネットで笑撃が広がった。

初回先頭。大谷はダイヤモンドバックスの先発ネルソンが投じた内角への速球を強振した。センターへ伸びた打球はフェンスに直撃。惜しくも本塁打を逃したが、いきなり三塁打としてチャンスを作った。続くベッツが右犠飛を放ち生還。今季143得点とした。

中継カメラは、三塁ベース上の大谷をキャッチ。両手を左右に振るお馴染みのセレブレーションをした直後、相手の三塁手アレクサンダーの頭に左手が直撃。思わぬアクシデントに大谷も仰天しながら平謝りし、困惑した表情を浮かべていた。

コミカルな場面に、日本人ファンがすかさず反応。X上には「大谷さん三塁でセレブレーションしてた時にアレクサンダーの頭に手ぶつけちゃってて笑った」「大谷さんの3塁上のダンスでアレクサンダーに肘打ちしてたのわろた」「チョプラれたいw」「アレクサンダーもわろてるwwww」と反響が寄せられていた。



