10月13日（月）まで開催中の、「2025大阪・関西万博」。

【画像あり】「2025大阪・関西万博 記念チケット」商品ラインナップ

来場の思い出を残せる「記念チケット」を知っていますか？

万博の思い出をかたちに残そう！人気チームコラボデザインも

「2025大阪・関西万博 記念チケット」は、今回の万博開催をかたちとして残せるアイテム。

販売サイトではすでに品切れも出ているという、隠れた人気アイテムなんです。

現在発売されているのは、ひと目で万博とわかるデザインとカラーリングが象徴的な「スクエア記念チケット」。

さらに、阪神タイガース・ガンバ大阪 ・セレッソ大阪の3チームとコレボレーションした「スポーツチームコラボ記念チケット」も登場。

こちらは各チームのデザインが配されたレア感たっぷりのデザイン。裏面にはミャクミャクもプリントされています。

いずれのチケットにも、可愛いストラップが付属しています。

記念チケットは、専用オンラインストアにて販売中。購入には、万博IDの取得と入場チケットが必要となります。

現時点で予定数に達したアイテムもあるため、早めのチェックをおすすめします。

●2025大阪・関西万博 記念チケット アイテム一覧

・スクエア記念チケット 1,650円

・スポーツチームコラボ記念チケット 2,200円

販売サイトで販売中

※価格は全て税込み。品切れの場合あり。