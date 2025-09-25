シチズン「エクシード」“誓いの矢”、サクラピンクが映えるツートンケース

確かな品質と洗練されたデザインで、ビジネスパーソンを中心に高い人気を得ているシチズンの「エクシード」より、最新モデル「シチズン エクシード 『誓いの矢』限定モデル（CB1115-68W）」（14万3000円）が登場しました。

“誓いの矢”をテーマに、矢羽根が連なる模様を白蝶貝の美しい文様で表現した限定モデルで、販売本数500本と希少価値を備えた注目の一本。

ライトシルバーとサクラ色を組み合わせた時計ケースとバンド、光発電エコ・ドライブによる正確無比な時の刻みと、たっぷりの魅力を携えたタイムピースとなっています。

文字板の中心部を飾る装飾には、真珠養殖の母貝にも用いられる美しい輝きを帯びた白蝶貝を使用。カットした貝の表面を貼り合わせ、さらにインクジェット印刷を組み合わせた“貝貼り合わせ文字板”により、矢羽根が連なるような新しい表現を生み出しています。時計ケースとバンドは軽量性と堅牢性を併せ持つスーパーチタニウム製で、風防はクラリティ・コーティング加工のサファイアガラスを採用。

ケースサイズは38mm径×厚さ8.5mm、重さは約62gと、軽量・薄厚・コンパクトな設計です。ライトシルバーとサクラ色のツートンカラーは、質感を損なうことなく硬度化を実現する独自技術・デュラテクトプラチナ＆デュラテクトサクラピンクによるもので、ミラー仕上げにしたバンドの中ゴマとともにウォッチ全体に特別感を演出します。

ムーブメントは「エクシード」シリーズ定番の光発電エコ・ドライブを搭載したキャリバー・H149を採用。フル充電時のパワーリザーブは最大で約2年（パワーセーブ作動時）と、バッテリー切れの心配は実質的にはありません。

日中欧米の世界4エリアで時刻の受信と修正が行える多局受信型電波時計に加え、電波非受信時でも月差はわずか±15秒と、常に正確無比な時を刻み続けます。表示機能は時分秒と3時位置のデイ表示、ワールドタイム（26時差）、サマータイムを搭載。さらに5気圧防水、パーフェックス（JIS耐磁1種・衝撃検知機能・針自動補正機能）を備えるなど、滞在地やシーンを問わず安心して装着できます。

腕元にエレガントな雰囲気を醸し出す、美しさと艶やかさを兼ね備えたデザインが印象的な「シチズン エクシード」最新コレクション。ビジネスシーンからフォーマルな席まで幅広く対応できる、持っていて安心の頼れる一本となってくれそうです。

