◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦することが２５日、正式発表された。

ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、両王座の返上を表明。空位となったＷＢＣ王座を、デビュー８戦目で世界初挑戦の那須川と、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝の弟で元ＷＢＣ暫定・ＷＢＡ同級王者の井上拓が争う。ＷＢＣは２２日（日本時間２３日）に、両者の陣営に対し対戦交渉を行うよう指示したと発表していた。

那須川はキックボクシングからプロボクシングに転向し、２３年４月にデビュー。今年２月、元ＷＢＯ世界バンタム級王者ジェーソン・モロニー（オーストラリア）を判定で下し、ＷＢＣ世界ランク１位に浮上。世界前哨戦となった今年６月の前戦ではＷＢＡ同級６位だったビクトル・サンティリャン（ドミニカ）に判定勝ちし、ＷＢＡでも１位となった。今年８月、地元の千葉・松戸市で開催した「天心祭」では、拓真との対戦について「選べるか分からないが、（ＷＢＣの）２位は拓真選手だから、いつでもやれる準備はできています」と話していた。

井上拓は、２０２３年４月にＷＢＡ世界同級王座決定戦でリボリオ・ソリス（ベネズエラ）と対戦し、１２回判定勝ちを収めて王座を獲得。２４年１０月の３度目の防衛戦で堤聖也（２９）＝角海老宝石＝に判定で敗れて王座から陥落した。那須川戦が、約１年１か月ぶりの再起戦となる。那須川との対戦を見据え、すでにＩＢＦ世界スーパーフライ級９位の韓亮昊（２８）＝六島＝らサウスポーを相手に実戦練習を重ねている。

戦績は、那須川が７戦全勝（２ＫＯ）、井上拓が２２戦２０勝（５ＫＯ）２敗。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。

◆那須川 天心（なすかわ・てんしん）１９９８年８月１８日、千葉・松戸市生まれ。５歳で極真空手を始める。２０１４年、１５歳でキックボクシングでプロデビュー。１５年に史上最年少１６歳でＲＩＳＥバンタム級王座を獲得。１６年からＲＩＺＩＮで総合格闘技に挑戦。キック４２戦全勝（２８ＫＯ）、総合格闘技４戦全勝、キック・総合ミックスルール１戦１勝の格闘技４７戦全勝でプロボクシングに転向し２３年４月にデビュー。２４年１０月、ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王座獲得。身長１６５センチの左ボクサーファイター。

◆井上 拓真（いのうえ・たくま）１９９５年１２月２６日、神奈川・座間市生まれ。綾瀬西高では高校総体など２冠。２０１３年１２月プロデビュー。１５年７月、東洋太平洋スーパーフライ級王座獲得。１８年１２月、ＷＢＣ世界バンタム級暫定王座獲得。２１年１月に東洋太平洋同級王座、同年１１月にＷＢＯアジアパシフィック同級王座、２２年６月に日本同級王座を獲得。２３年４月、ＷＢＡ世界バンタム級王座獲得。２４年１０月、３度目の防衛戦で堤聖也（角海老宝石）に敗れ王座陥落。身長１６３センチの右ボクサーファイター。