３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」大森元貴の姿にネットが沸いた。

２５日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）第１２９話での姿。２年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」が放送された。大森演じるいせたくやは、カレー店を開店した健太郎（高橋文哉）とその妻・メイコ（原菜乃華）と３人で、初回放送を見届けた。

たくやはすっかり老け、ややふっくらした印象。白髪も目立つ。“美男子”な大森がヘアメイクで激変。この役作りで「５、６キロ」増量したことも以前に明かしている。ネットは「たくちゃんの老け具合に朝から笑」「たくちゃんの老け感」「一瞬わからなかった。１０代から５０代まで体重を増やして演じられる役者魂と演技力に魅了されました」「たくちゃんｗｗｗ貫禄が」「一気に貫禄が」「いくつだ？」「白髪のたくちゃんも素敵だった」「たくちゃんめっちゃ老けたな」と思わず二度見。また「ちらっと出てきたたくちゃん、たかしとけんちゃんと年齢差あるのに老けすぎワロタ」「たくちゃん一瞬映ったけど健ちゃんより年上に見えるよね」といった声も寄せられた。