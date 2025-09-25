平愛梨、4人の息子たちとディズニーリゾート満喫 集合ショットが話題「パパ変わりました？」「第2のパパさ〜ん!?」
サッカー日本代表・長友佑都（39）の妻でタレントの平愛梨（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。「4男児と初めての東京ディズニーリゾート」に行ったことを明かし、思い出ショットを公開した。
【写真】「パパ変わりました？」平愛梨＆4人の息子たち、ディズニーでの集合ショットが話題
平は、TBS系『知識の扉よ開け!ドア×ドア クエスト』に子どもたちと出演することを告知。「東京ディズニーリゾートのバケーションパッケージ こちらのプランが凄すぎました!!」と、4人の息子たちとロケでディズニーリゾートを満喫した様子を写真で披露した。
平と4兄弟、ともにロケに参加したお笑い芸人の三瓶（48）とミッキーとの集合ショットや、おそろいのTシャツを着てパーク内を歩く平と4兄弟の後ろ姿、ホテルのベッドに横になる息子たちの寝姿などをアップ。仲良くディズニーリゾートを楽しんだ様子がうかがえる。
パーク内では「スムーズにアトラクション乗れたり、スムーズにお食事できたり、スムーズに小休憩できちゃったり!!とにかく"スムーズに"好き放題できて子供達が『次は？次はどこ？』とみんなで冒険してるみたいで楽しかったです」と快適に過ごせた様子。
「美女と野獣"魔法のものがたり"は子供の頃に見た記憶を思い出し大人になった今も感激しました!!野獣が王子に変身した姿を見れて思わず『ブラボー』と叫んでしまいました!!!!」「アナとエルサのフローズンジャーニーは私の大事な妹が浮かび普段から『愛ちゃん』と慕ってくれる可愛い妹をいつまでもずっとずっと大切にしよう!って思いながら歌ってしまいました」「ベイマックスのハッピーランドはグルグル回って子供も大人もずーっと笑ってしまうぐらい楽しくて並んでる人も手を振ってくれるからバンビーノはなんだか 気持ち良さそうで嬉しそうでしたw」とそれぞれアトラクションを楽しんだ様子も伝えた。
また、「昔から気になってたホテル『東京ディズニーランドホテル』に泊まらせて頂けたこともたまらなく嬉しかったです どのお部屋も可愛いくて私の趣味である子供の寝相写真をバッチリ撮れたことも嬉しかった」と念願のホテルに宿泊したことも明かした。
最後に「到着するまでは、我が家のパワフル4男児…（ヒヤヒヤ）この機会を有り難く、噛み締めて存分に楽しもう!!っと思ったんですが!!翌日には、子供達から『ママ！ディズニーランド行きたい!!次いつ行ける?!』と、起きてすぐ確認されました!!私も現実を忘れてあの世界をまたすぐ感じたい!!とミッキーマウスに会いたくなってます」とつづり、「なので!!10月31日までのスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』また子供達を連れて行きたいと思います」と宣言。
「連れて行くのは本当に大変だけど、子供達のこの時期に体感・体験させられるのは大切だなーと思いました!!」と今回の“気づき”をつづり、「『大変だから』を理由にして出かけることをあまりしてこなかった私は、このような機会を頂けて本当に有り難かったです 本当に大変なカオス達を1泊2日間も楽しませてくださり＆ディズニーを大好きにしてくださりありがとうございました涙」と感謝の思いをつづった。
この投稿には「ほほ笑ましい姿ですね」「成長著し過ぎて泣きそう」などのコメントのほか、一緒に写る三瓶に「あれ、パパ変わりました？」「違和感なくパパ」「第2のパパさ〜ん!?頼もしいですね」「長友さんかとおもったら三瓶さんっ」などの声が多く寄せられている。
