EXILE TAKAHIRO、”EXILE完全復活”への想い告白「また1からやり直せる」
EXILE TAKAHIROが25日、都内で行われた「2025秋冬 WORKMAN ZERO-STAGE 新製品発表会」に登場した。ATSUSHIが復帰し、EXILEとして完全復活したこれからの活動への想いを語った。
【全身カット】さすがのスタイル！ブラックコーデでラフな表情をみせるEXILE TAKAHIRO
11人体制で11月からスタートする、約3年ぶりとなるドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』について話が及ぶと「EXILEはこれまで本当にいろんなことがありましたし、時にはファンの皆さんを驚かせてしまうことも多々あったんですけども、またもう一度こうやって再開できて、1つのエンターテインメントを、心をもって皆さんにお届けできるのは本当に幸せです」と笑顔。
また、27日発売の新曲「Get-go!」について「”from the get go”とサビで歌っているんですけども、そこには”また1からやり直せる”という思いも込められている。初心を忘れずに、パワーアップしたEXILEをお届けできるように、また頑張っていきたいなと思っています」とファンに向けて思いを伝えた。
「ZERO-STAGE」（ゼロステージ）は、EXILE TAKAHIROがモデル兼監修を務めるブランド。2025年3月に発売を開始し、累計26万点を販売。その第2弾として、このたび秋冬モデルが登場する。
【全身カット】さすがのスタイル！ブラックコーデでラフな表情をみせるEXILE TAKAHIRO
11人体制で11月からスタートする、約3年ぶりとなるドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』について話が及ぶと「EXILEはこれまで本当にいろんなことがありましたし、時にはファンの皆さんを驚かせてしまうことも多々あったんですけども、またもう一度こうやって再開できて、1つのエンターテインメントを、心をもって皆さんにお届けできるのは本当に幸せです」と笑顔。
「ZERO-STAGE」（ゼロステージ）は、EXILE TAKAHIROがモデル兼監修を務めるブランド。2025年3月に発売を開始し、累計26万点を販売。その第2弾として、このたび秋冬モデルが登場する。