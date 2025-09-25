【ラ・リーガ】レアル・ソシエダ 1−0 マジョルカ（日本時間9月25日／アノエタ）

【映像】久保が高精度クロス→味方が痛恨ミス

レアル・ソシエダに所属する日本代表のMF久保建英が高精度クロスを供給するも、チームメイトがまさかのシュートミス。アシスト未遂にファンが落胆している。

久保は日本時間9月25日、ラ・リーガ第6節のマジョルカ戦で右ウイングとして先発出場。すると、19分にCKからビッグチャンスを創出する。

ショートコーナーでパスをもらった日本代表MFは、細かなステップワークでDFパブロ・マフェオを翻弄し、左足をコンパクトに振ってクロス。鋭いボールがファーでフリーになっていたDFホン・アランブルにピンポイントで届いた。しかし、ヘディングシュートがジャストミートせず、先制ゴールとはならなかった。

久保がやや驚きの表情を見せると、解説・佐藤勇人氏も「かなり叩きつけましたね」と決定機逸のヘディングシュートを説明し、「これは決めたかったな」とこぼした。

この一部始終には、SNS上も騒然。ファンからは「久保ってアシストできない呪いにでもかかってんのか？」「久保はリーガで一生アシストが付かないかもしれない」「クロスは完璧なのに決めきれない」「久保うまいなーちょっとずらしてのクロス」「久保にアシストつけちゃいけない縛りは今シーズンも継続か？」「なんだよ今のヘッド」「ゴール前ドフリーでアシスト消すな」などの反響が出ていた。

久保は今やソシエダ攻撃陣の中心で、チャンスクリエイトも上手いが、昨シーズンはラ・リーガでのアシストがゼロで（ヨーロッパリーグとコパ・デル・レイではそれぞれ2アシストずつ）、今シーズンもアシストがまだ付いていない。

それでも久保は、49分に見事なスルーパスで先制点をプレアシスト。ソシエダはそのまま1ー0で勝利し、6節にして今シーズン初勝利を収めた。なお、マジョルカのFW浅野拓磨がベンチ入りしたものの出番は訪れなかった。

