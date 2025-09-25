『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月19日に放送され、映画『帰ってきた あぶない刑事』の主人公、タカ（舘ひろし）に憧れる弱気な18歳の専門学生が、自転車でショットガンをぶっ放す様子が描かれた。

【映像】ショットガンをぶっ放す様子（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「ショットガンをぶっ放したい18歳」は、静岡県の男⼦専⾨学校⽣（18）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は、昨年公開された映画『帰ってきた あぶない刑事』を見て以来、“あぶない刑事シリーズ”の虜になってしまった。特に、舘ひろしさん演じるタカがハーレーに乗って、両手放しでショットガンをぶっ放すシーンを見たときのカッコ良さに衝撃を受けた。どんな困難にも一切ひるむことなく、全力で敵に向かっていくタカの姿は、今の僕とは雲泥の差だが、いつかタカのように誇らしい男になりたいと願う毎日。ハーレーはもちろん、原付の免許もショットガンも持っていないが、自転車は持っている。もし出来るなら、タカと同じように自転車で颯爽と登場し、ショットガンをぶっ放してみたい。どうか僕の夢を叶えて欲しい』

さっそく真栄田賢探偵は依頼者の元へ。依頼者は、動植物飼育の専門学校に通う学生だが、将来の就職に不安があり、現状の自分に「自信がない」ことを明かした。そのため、「タカみたいに自信を持ちたい」と熱望していた。

しかし、タカの印象的なシーンの再現の肝となる自転車の「両手放し」について尋ねると、依頼者は「できるっちゃ、できます。でも2、3秒ぐらいしか…」と弱気に答えた。

真栄田探偵は、この夢を叶えるべく、撮影小道具の銃を扱う専門スタッフに協力を依頼。その結果、実際に舘ひろしが使っていたショットガン（M31という武器）を持ってきてもらうことができた。

真栄田探偵は改めて両手放しの方法を考えるとともに、依頼者には内緒でサプライズを用意した。それは西部警察をリスペクトした大掛かりな爆破演出を投入すること。真栄田探偵「どうなるか本当にわからないです」と心配そうにコメントした。

いよいよ本番。依頼者は緊張しながらも自転車に乗り、2人のサポーターが両サイドからしっかりとハンドルを支え、爆破をバックにショットガンをぶっ放した。爆破の煙の中で、依頼者は「勇気を持てた。なにがなんでも恥ずかしがらずにやり抜く自信を持てました」と涙しながら語った。そして最後に、タカになりきり「うまい飯でも食いに行こうぜ、ユージ！」とセリフを言い放った。

このVTRをスタジオで見届けた特命局長のオダギリジョーは、「1人の少年の成長物語を見てるようで、ちょっと感動すら覚えました」と称賛した。