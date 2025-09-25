【ライブストリーミング】ボッテガ・ヴェネタがSUMMER 26 SHOWを9月28日午前0時より開催
Courtesy of BOTTEGA VENETA
ボッテガ・ヴェネタが、新クリエイティブ・ディレクター ルイーズ・トロッター（Louise Trotter）のデビューコレクションとなる、2026年サマーコレクションを日本時間の9月28日（日）午前0時より発表、ショーの模様をライブストリーミング配信します。
■BOTTEGA VENETA SUMMER 26 SHOW ■
日時：2025年9月27日(土) 17時00分 - イタリア現地時間
2025年9月28日(日） 0時00分 - 日本時間
場所：ミラノ
お問い合わせ：
ボッテガ・ヴェネタ ジャパン
TEL：0120-60-1966
