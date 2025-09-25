日本総研首席研究員で地域エコノミストの藻谷浩介氏が、24日放送のTBS系報道番組「news23」（月〜金曜午後11時）に生出演。来月13日に閉幕する大阪・関西万博で駆け込み入場者が増えていることについて私見を述べた。

番組では、今月19日の入場者が24万人を突破するなど、万博終盤の来場者が増え、入場券は持っていても入場日の予約が取れない状況などが発生していることを特集。藻谷氏は「9月の最初のころに駆け込みで行ったんですけど、やっぱりこの商売、行っておかなくてはいけないので。大変混んではいました」と自身も混雑を体験したことを明かした。

その上で「もともと私は、絶対にお客さん来るな、と確実に予測していたんですね」とし、「広さと入場者の見込みが見合ってないんです。つまり入ったきり、1日ずっといられると、絶対こうなるんです。私、最初から『朝券』、10時までだけの券とか、夜券ありますけど、8時以降だけの券とか、そういうものも売って、分散を図るべきだったと思います」と指摘した。

また、万博の象徴でもある大屋根リングについて、閉幕後は北東約200メートル部分を市が公園・緑地なる予定であることにも言及。藻谷氏は「（パビリオンに）入れなかったけど、リングぐるぐる回って散歩道で良かったという人、多いんです。秋は虫が鳴いてまして、トンボが飛んでいて巨大な草原のようでした。本当は1周、ジョギング・散歩コースとして残して欲しいと多くの人が思っているし、何かホールを建てて維持することを考えるならば、何十年で何十億円って実はそんなにたいしたお金ではない。むしろカジノの方を削っても残して欲しい。やっぱり日本って、パビリオンもいいけど、自然の回復力がすごいな、って僕は万博で学んだし、このリングはそういう意味で価値があると思います」と持論を語った。