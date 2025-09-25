貴重な瞬間を捉えた画像が公開

イギリス空軍は2025年9月20日、同国のユーロファイター「タイフーン」戦闘機と航空自衛隊のF-15戦闘機が編隊飛行を行う様子を捉えた画像を公開しました。

【画像】これが日英の「主力戦闘機」が上空で並んだ瞬間です

航空自衛隊は、9月14日（日）から10月1日（水）まで実施予定の「北米・欧州親善訪問（Atlantic Eagles）」の一環として、初めて欧州にF-15などの航空機を派遣しています。これらはアメリカのアイルソン空軍基地、カナダのグースベイ空軍基地を経由し、英本土のコニングスビー空軍基地に到着しました。

9月22日には、航空幕僚長の森田雄博空将がコニングスビー空軍基地を訪問し、日英の空軍種間の関係深化を歓迎する声明を発表しています。また、F-15を派遣した航空自衛隊の第201飛行隊と、イギリス空軍の第3飛行隊との姉妹飛行隊交流などが行われました。

なお、今回の北米・欧州親善訪問で派遣されているのは、第2航空団（千歳基地）のF-15戦闘機4機、第1輸送航空隊（小牧基地）のKC-767空中給油・輸送機1機、第2輸送航空隊（入間）のC-2輸送機1機、そして第3輸送航空隊（美保）からC-2輸送機とKC-46A空中給油・輸送機が各1機（計2機）の総計8機、人員約180名です。