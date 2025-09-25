¥ô¥£¥ë¥Ä¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¾ð¤¹¤ë¡×¡©¡¡¥ë¥ó¥á¥Ë¥²»á¡ÈÉé¤±ÀË¤·¤ß¡É¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÁª¼êÍð³Í¤Ï¡ÖºâÀ¯¾å¤Î¶¸µ¤¡×
º£²Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¸½ºß¡¢¥×¥ì¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤Æ¤â·ÐºÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤Æ¤âÀ¤³¦ºÇ¹â¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¯¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤âMF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¡¢FW¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤¬¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ë¤Ïº£¤Ç¤âÆ±¾ð¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¤À¡×
¡Ö¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡Ë¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢FC¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºâÀ¯¾å¤Î¶¸µ¤¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¸ÌÀ¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÏË¾¤à¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¿¿·õ¤«¤Ä·ø¼Â¤Ê»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¡×
º£²Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¤°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¥ô¥£¥ë¥Ä¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÆ±Áª¼ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥ó¥á¥Ë¥²»á¤Î¾åµ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡ÖÉé¤±ÀË¤·¤ß¡×¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤È±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥£¥ë¥Ä²ÃÆþ¤òÀâÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¤é¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¹â³Û¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤À¡£·è¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤¬Âç¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¤¤ÀÆÀÅÀ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥ë¥ó¥á¥Ë¥²»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤Èº£¤Î¤È¤³¤í°ÜÀÒ¤¬À®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤·¤«¤·¿ô»ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨Á´¾¡¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï²þÁ±¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤â¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë¤â½êÂ°Îò¤¬¤¢¤ë¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ð¥é¥Ã¥¯»á¤Ï¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ï¤â¤Ï¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡ØSport Bild¡Ù¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥¯¥é¥Ö¤Î»¥Â«¹¶Àª¤¬·ã¤·¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¥ë¥ó¥á¥Ë¥²»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£