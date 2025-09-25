¹â»Ô»á¤¬ÆÍÁ³Ž¢¥·¥«ÇÉŽ£¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤¿"Ç¼ÆÀ"¤ÎÍýÍ³
¹â»Ô»á¤Î¾×·âÅª¤Ê±éÀâÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÆàÎÉ»ÔµÁ¤Î¡Ë¤Ø¤º¤Þ¤ê¤å¤¦¤«¤è¡×¡Ö¥¿¥«ÇÉ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥·¥«ÇÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¹â»Ô»á¤Î±éÀâ¤ò¡Ö¥·¥«¿Ô¤¯¤·¡×¤Ë¤·¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡È¤³¤Î2¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¡ª
9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ï¡¢´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈºÆÀ¸¡É¤ò·ü¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£Æ±Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©²ñ±éÀâ²ñ¤Î±éÃÅ¤Ë¤Ï¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤È¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤â1Ç¯Á°¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ÌÌ¡¹¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ°²ó¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ä¸ÛÍÑµ¬À©Å±ÇÑ¤ò¹â¤é¤«¤Ë·Ç¤²¤ÆÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àô»á¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤é¤òÉõ°õ¤·¤¿¡£ÌÐÌÚ»á¤âÁ°²ó¼Â»Ü¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×ºîÀï¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢ÅÔÆâ¤ÎÀÄ²ÌÅ¹¤ÇÌîºÚ¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤É¤â¿©Æ²¤òË¬¤ì¤Æ¼êÉÊ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÊÑ²½µå¡É¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¡×¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¹ñºö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´°ÖÎî¤Î¤¢¤êÊý¡¢Ê¿ÏÂ¤Îµ§Ç°¤Î¤¢¤êÊý¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
Ä°½°¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿ÂçÈ¼²È»ý¤Î²Î
¹â»Ô»á¤ÏÁ°²ó¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇµÄ°÷É¼72É¼¡¦ÅÞ°÷É¼109É¼¤Î·×181É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2°Ì¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇµÄ°÷É¼¤¬173É¼¤È¿¤Ó¤º¡¢µÄ°÷É¼¤ò46É¼¤«¤é189É¼¤ÈÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿²ù¤·¤µ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¿µ½Å¤ò´ü¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤«¤é´äÈ×ÊÝ¼éÁØ¤¬Î¥È¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÅÞ¤ÏºòÇ¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÁ°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾®Áªµó¶è¤Ç675Ëü8395É¼¡¢ÈæÎã¶è¤Ç533Ëü2193É¼¤ò¼º¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Áªµó¶è¤Ç613Ëü3283É¼¡¢ÈæÎã¶è¤Ç544Ëü7939É¼¤â¸º¤é¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿É¼¤Ï¡¢½°»²Áªµó¤ÇµÄÀÊ¤ò4ÇÜ¤Ë¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä¡¢»²±¡Áª¤Ç²þÁªµÄÀÊ1µÄÀÊ¤«¤é14µÄÀÊ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·Ç¤²¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯ÊÝ¼éÁØ¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¹â»Ô»á¤Ï22Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Î©²ñ±éÀâ²ñ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«ÌäÂê¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ËüÍÕ½¸¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Î¿Í¡¦ÂçÈ¼²È»ý¤Î²Î¡Ö¹â±ß¤Î½©Ìî¤Î¾å¤ÎÄ«Ì¸¤ËºÊ¸Æ¤ÖÍº¼¯½Ð¤ÇÎ©¤Ä¤é¤à¤«¡×¤ò¹â¤é¤«¤Ë¤¦¤¿¤¤¾å¤²¡¢Ä°½°¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
²È»ý¤¬¤³¤Î²Î¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï±ÛÃæ¼é¤ËÇ¤¤¼¤é¤ì¤¿»þ¤Ç¡¢ÉëÇ¤ÃÏ¤«¤é¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂçÏÂ¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¹â»Ô»á¤âÆ±¤¸»×¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤³¤Î²Î¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸Î¶¿¡¦ÆàÎÉ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¥«¤¬¡¢¿´¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤ÏÁÊ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿À¼Ò¤ä»û±¡¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò¹Ô¤¦³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎã¤â°úÍÑ¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤Ã¤Æ´î¤Ö¿Í¤¬³°¹ñ¤«¤éÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÆüËÜ¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î¸ÅÍè¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¤ÎÍð³«È¯¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÌäÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢9·î21Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£Î©²ñ±éÀâ²ñ¤ËºÝ¤·¤Æ¹â»Ô»á¤Ï¡¢¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï±¦ÇÉÏÀµÒ¤Î³è¤À¤Ã¤¿
¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÏÊýµÄ°÷Í»Ö¤Î²ñ¡×¤¬21ÆüÌë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÉ¬¾¡¤Î½¸¤¤¡×¤À¤í¤¦¡£
Æ±²ñ¤ÏLGBTQË¡°Æ¤äÉ×ÉØÊÌÀ«¤ò´í×ü¤·¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤¿¤Á¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢²ñÄ¹¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¤ª¤Ò¤¶¸µ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î¾¾ÅÄÎÉ¾¼¸©µÄ¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±¦ÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏÀµÒ¤Ç¤¢¤ëÝ¯°æ¤è¤·¤³»á¤â¥²¥¹¥È¤Ç»²²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÏÊýµÄ°÷Í»Ö¤Î²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄÎÉ¾¼¿ÀÆàÀî¸©µÄ¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
Ý¯°æ»á¤ÏÆüËÜ¤ÎÅý¼£µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤¬À©Äê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë½½¼·¾ò·ûË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö½½¼·¾ò·ûË¡¤Î17¾òÌÜ¤¬¡ØÌ±¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤è¡Ù¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÅÁÅý¤Ï¹Ä¼¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½Â³¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ÆÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¹â»Ô»á¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô»á¤Ï¡¢Áªµó¶èÆâ¤ËË¡Î´»û¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤È¤Î±ï¤ò¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë½ÕÆüÂç¼Ò¤ÈÆàÎÉ¸ø±à¡¢ÅìÂç»û¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤ÎÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç³à¸¶¿ÀµÜ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¡¢¿ÀÉðÅ·¹ÄÎÍ¤Ê¤É¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö»ä¤ÏÎò»Ë¤äÅÁÅý¡¢Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô»á¤¬¡ÖÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¤Î»È¤¤¡×¤È¤µ¤ì¡¢Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤äÆàÎÉ¸©·Ù¤Î·Ù´±¤¬¸ø±àÆâ¤Ç¡Ö¥·¥«¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò¡¢ÆàÎÉ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¤Ç°é¤Ã¤¿¡ÖÆàÎÉ¤Î½÷¡×¤Î¹â»Ô»á¤Ë¤Ïµö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
±éÀâ¤ò¡Ö¥·¥«¿Ô¤¯¤·¡×¤Ë¤·¤¿¹â»Ô»á¤Î»×¤¤
24Æü¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤â¡ÖÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÇÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤·¤ã¤Ù¤ê»¶¤é¤«¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤¦À¯ºö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ù¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ý¯°æ¤è¤·¤³»á¤Î³è¤¬¹â»Ô»á¤Î¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿³Ê¹¥¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¤½¤Î¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Î»×¤¤¡×¤Ï¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¼ÁÌä¤Ë¤è¤ê¡Ö³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ¡×¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤µ¤ìµ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï21Æü¤Î¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤ÇÝ¯°æ»á¤¬¹â»Ô»á¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÖÀ¯¼£¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¡×¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
½°»²Î¾±¡¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁªÇ¤¤µ¤ì¤ë¿·ÁíºÛ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¼óÁê¤Ë½¢¤±¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÏÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÌµÆñ¤Ê¼çÄ¥¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜ²»¤¬¸ò¤ï¤é¤µ¤ì¤ëµÄÏÀ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë