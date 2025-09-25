povoの1年間トッピングが期間限定増量される「増量祭」がスタート

KDDIと沖縄セルラーは25日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、対象の1年間トッピングを最大15GB増量する「増量祭」を開始した。期間は9月30日まで。

対象のトッピングと増量データ容量は、「データ追加120GB（365日間）」（2万1600円）が3GB増量されて合計123GBに、「データ追加300GB（365日間）」（2万4800円）が5GB増量されて合計305GBに、「データ追加360GB（365日間）」（2万6400円）が15GB増量されて合計375GBになる。

価格や有効期限に変更はない。

また、povo2.0に他社からの乗り換え（MNP転入）で契約するユーザーに、トッピング初回購入分の50％がau PAY残高で還元される「本気割」の対象になっている。適用後の実質価格は、120GB→123GBが1万800円（1カ月あたり10.25GBが900円）、300GB→305GBが1万2400円（約25.4GBが1034円）、360GB→375GBが1万3200円（31.25GBが1100円）。