¡Ö¤ª²ñ·×¸«¤¿¤é22Ëü±ß¤Ç¡Ä¡×º£µ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢µð¿Í26ºÐ¥í¥Þ¥óË¤¤¬¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸É×ºÊ¤Ë¤´ÃÚÁö¤·¤¿²ñ¿©¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¡ÉéÈÓ¡Ö5»®¡¢Íê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î11ËÜÎÝÂÇ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¸½ºß¥ê¡¼¥°3°Ì¤Îµð¿Í¤Ï2°ÌDeNA¤È26Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è2Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¸½ºß2.5º¹¤ÇÄÉ¤¦DeNAÂà¼£¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¥í¥Þ¥óË¤¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥Þ¥ó¤¢¤ë¤ï¡ª¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎÀáÌÜ¤Î10¹æ¥¢¡¼¥Á¥·¡¼¥ó
¡¡5·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤Ç¹çÎ®¤¹¤ë¤È¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç72»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÅö¤¿¤ì¤ÐÈô¤Ö¡×Ä¹ÂÇÎÏ¤¬ÃåÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó7ËÜÎÝÂÇ¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤ÎËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤à11ËÜÎÝÂÇ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¡£¡¡
¡¡8·î24Æü¤ËËÜµòÃÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ç¤Ï¡¢º¸Ãæ´Ö¸åÊý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂÀÅÄ°ß»À¡×¤Î´ÇÈÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ë¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥É¥Û¡¼¥à¥é¥ó¾Þ¤È¤·¤Æ¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1¥á¡¼¥È¥ë89¥»¥ó¥Á¡¢123¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é¤Ê¤ë¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥í¥Þ¥óË¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡9·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·î´Ö¥×¥íÌîµå¡ª¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¤ÏµÕÅ¾ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¼ã¼ê¤Î¥¡¼¥Þ¥ó3¿Í¤òÆÃ½¸¡£º£µ¨Ìö¿Ê¤·¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÀèÆü¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸É×ºÊ¤È²ñ¿©¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ë¹çÎ®¡¢¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸É×ºÊ¤Ë¼«¿È¤¬¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤·¤Æ²ñ¿©¤ËÍ¶¤¤¡¢µï¼ò²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¡£¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤Ë¤â¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏË¬¤ì¤¿°û¿©Å¹¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤òÈó¾ï¤Ëµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö4ÀÚ¤ìÆþ¤Ã¤¿¡Ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤ò¡Ë¡¢5»®Íê¤ó¤À¤Ã¤¹¡×¤ÈÇú¿©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ª²ñ·×¸«¤¿¤é22Ëü±ß¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¥ä¥Ù¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼ê»ý¤Á¤¬Â¤ê¤º¡¢²ñ¿©¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿Éã¿Æ¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ç¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÂÇ¤Ä¤È¥Á¡¼¥à¤¬³èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÖÂÇÀÊ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¾Íè¤Î4ÈÖ¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¤ÈËÜ³Ê³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ52¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê5»î¹ç¤ÇºÆ¤Ó¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï