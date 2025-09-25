大怪我から復帰のなでしこDF清水梨紗、リヴァプール初ゴールは華麗なループ弾！“親友”長谷川唯も目がハートに

今夏、マンチェスター・シティからリヴァプールへレンタル移籍した清水梨紗。

パリ五輪で負った右膝前十字靱帯断裂の大怪我から復帰したなでしこジャパンDFは、徐々に調子を上げつつある。

24日に行われたFA女子リーグカップのサンダーランド戦では、待望の移籍後初ゴールを記録した。

右サイドバックとして復帰後初先発を果たした清水は、2点をリードして迎えた41分、エリア内へ侵入。長野風花からのパスを受け、浮いたボールをダイレクトでとらえると、ボールは美しい弧を描きながら逆サイドのゴールネットへと吸い込まれた。

Risa opening her Liverpool account with an inch-perfect effort 👌 pic.twitter.com/TlchTEorar

— Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) September 24, 2025

清水らしいテクニカルなループ弾もあり、リヴァプールは最終的に5-0と大勝。SNS上では「なんてゴールだ！」「風花から梨紗へ。サンキュージャパン」「復帰後初スタメンでゴールまで決めちゃう。ホントに凄い」といった声が挙がっている。

また、親友である長谷川唯もさっそく反応。ゴール動画を引用しながら、目がハートの顔文字を5つ投稿し、清水の復活ゴールに喜びを表していた。

リーグ戦では開幕2連敗を喫しているリヴァプールだが、清水が今後チームにどのような影響をもたらすのか注目される。