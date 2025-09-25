元モーニング娘。のメンバーでタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のInstagramを更新。

ファッション雑誌の撮影時のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「おふしょっと」 天使の羽をまとい弓を構える 幻想的なオフショットを公開



希空さんは「おふしょっと」とコメントを添え、幻想的なデザインの衣装をまとった複数の画像を投稿。









白いファーのボンネットに 天使のような白いレースのドレスと、全体を白でまとめた衣装を着用した希空さん。





天使のような白い羽を背中にまとい、ハートの形をした弓矢を引いてポーズをとる希空さんの姿も写っています。





投稿された一連の写真は、全体を通して幻想的な世界観で統一されています。





透明感のあるメイクが施され、柔らかな表情を浮かべる希空さん。





中には、笑顔を浮かべた希空さんの写真もあり、撮影現場のリラックスした雰囲気が伺えます。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月25日・11時30分現在、フォロワーが115.6万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.6万人に達しています。



【担当：芸能情報ステーション】