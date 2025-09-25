歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。

双子を妊娠中の臨月のお腹の大きさを報告しました。

腹囲は115cmに達したことを明かし、出産を間近に控えた心境や、母親とのエピソードなどを綴っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子妊娠の臨月で腹囲115cm 「えwwwwまもなくドラえもんじゃん」 出産目前の心境を告白





中川さんは「え、、、、腹囲が115センチなんだけど えwwww まもなくドラえもんじゃん」と驚きを込めてコメント。ピンクのマタニティドレスを着用し、メジャーで自らの腹囲を測る写真を投稿しました。







この大きなお腹は双子を妊娠しているためで、「双子臨月ってこんなことになるんか！」と綴っています。また、「また生まれる朝に測っておこう記念に！！すごいわ」と、出産直前にも記録を残す意向を示しました。







投稿では、母親の桂子さんとのエピソードも披露されました。「桂子さんが伊勢丹でめっちゃかわいい授乳ブラとガウン、双子用肌着など買ってきてくれた！嬉しい！」と、プレゼントへの喜びを語っています。







中川さんは、「親友でもある母 桂子さんとおしゃべりして楽しかった！なんだか信じられないねって話したよ」と、母娘の会話の内容についても触れ、出産が目前に迫っていることについては、「もうあと数日で人生が変わる、、！」と心境を明かしています。







最後に、「え、お腹って産後どうなるんですか？限界超えてるんだけど」と、産後の体の変化に対する不安な気持ちも記し投稿を締めくくりました。

この投稿に、「お腹は引き締まるから大丈夫だよ」「本当に大変だと思いますがあともう少し！」「元気なbaby'sが産まれることを心からお祈りしてます」「あと少しですかね。それまで大変だと思いますがどうか体調には気をつけてくださいね。」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】