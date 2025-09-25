フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２５日、前橋市の小川晶市長が２４日に臨時記者会見を市内で開き、市幹部職員の既婚男性とホテルで複数回面会していたと明らかにしたことを報じた。

小川氏は未婚、男性が妻帯者と認識していたものの、ホテルでの面会は今年２月から１０回以上に及んだと説明。ホテルまで公用車を使ったケースもあったという。小川氏は「公私にわたる相談に乗ってもらっていた」と男女関係を否定した上で「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省している」と陳謝した。出処進退については「第三者とも相談しながら考えたい」と述べるにとどめた。

木曜スペシャルキャスターで元衆院議員の杉村太蔵は「こういう…苦しくなりません？こういうニュースって」と苦笑した。さらに出演者から「もし太蔵さんがこういう場面にあったらどういうふうな記者会見なさるんですか？」と聞かれ「非常に難しい質問ですね」と杉村は頭を悩まし「非常に癒やされました…とか…ちょっとまずいですね」と苦笑していた。