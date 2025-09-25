ニッポン放送、聴取率首位獲得 全115番組中39番組がトップ【番組一覧】
ニッポン放送は25日、8月25日から31日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、12歳〜69歳・男女、週平均に加え、平日平均、土・日平均でも首位を獲得したと発表した。
「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト」、「内村光良のオールナイトニッポンGOLD」などの特別番組をはじめ、「上柳昌彦 あさぼらけ」、「飯田浩司のOK!Cozyup!」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「春風亭一之輔 あなたとハッピー！」、「ニッポン放送ショウアップナイター」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「八木亜希子 LOVE＆MELODY」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」、「イルカのミュージックハーモニー」、「薬師丸ひろ子ハート・デリバリー」など全115番組中39番組が首位を獲得し、首位獲得の大きな原動力となった。
今回の結果を受け、同局が「2025年度上期」首位獲得（ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査データよりニッポン放送が算出）。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
・「上柳昌彦 あさぼらけ」(毎週月曜 午前5時〜午前6時、毎週火曜〜金曜 午前4時30分〜午前6時）
・「飯田浩司のOK！Cozy up！」(毎週月曜〜金曜 午前6時〜午前8時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜 午前8時〜午前11時）
・「春風亭一之輔 あなたとハッピー！」(毎週金曜 午前8時〜午前11時）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」(月曜〜木曜 午後3時30分〜午後5時30分）
・「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜あぁ情けない！もうしょ（猛暑）うがないんだから〜」 （8月25日（月） 午後6時〜午後9時57分）
・「有楽町KAWAII LAB. KAWAII研究中！」(毎週木曜 午後9時30分〜午後9時50分）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜 午前5時〜午前7時40分)
・「Music Machine GO! GO!☆」(毎週土曜 午前8時〜午前8時30分)
・「八木亜希子 LOVE ＆ MELODY」(毎週土曜 午前8時30分〜午前11時)
・「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」(毎週土曜 午前11時〜午後1時）
・「なにわ男子の初心ラジ！」(毎週土曜 午後10時30分〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜 午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜 午前7時〜午前8時30分)
・「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」(毎週日曜 午前8時30分〜午前9時)
・「三代目 J SOUL BROTHERS 山下健二郎のZERO BASE」(毎週日曜 午後9時40分〜午後10時)
・「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo」(毎週日曜 午後10時〜午後10時30分)
・「#みちょパラ」(毎週日曜 午後10時30分〜午後11時)
・「櫻坂46 こちら有楽町星空放送局」(毎週日曜 午後11時〜午後11時30分)
・「ミューコミVR」(毎週日曜 午後11時30分〜深夜0時30分)
・「超ときめき▼（ハート）STYLE」(毎週日曜 深夜0時30分〜深夜0時50分)
・「神田莉緒香のKANDAFUL RADIO」(毎週日曜 深夜0時50分〜深夜1時)
・「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜あぁ情けない！もうしょ（猛暑）うがないんだから〜」（8月25日（月） 午後6時〜午後9時57分）
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(第4水曜 午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「内村光良のオールナイトニッポンGOLD」(8月29日（金） 午後10時〜午前0時)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（最終週土曜 深夜3時〜深夜5時）
