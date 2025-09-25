¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¡¡¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñÊóÆ»¤ò¼áÌÀ¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×
¸µ¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡Ê46¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬Éô²¼¤Ç¤¢¤ëÆ±»Ô¤ÎÃËÀ´´Éô¿¦°÷¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤á¤°¤ê¡¢MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤«¤é¡Ö¾å»Ê¡¢Éô²¼¤Î´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¤·¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®Àî»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¡¢¾®Àî»á¤È»Ô´´Éô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÊ£¿ô²ó¤ÎÌÌ²ñ¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤ÏÈÝÄê¡£ÃËÀ¤È²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ÔÌò½ê¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¡¢ÅÚÆü¤Ç¤¹¤Í¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¤Ç¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî»á¤Ï¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²ñ¸«±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¸µÄ«Æü¿·Ê¹¼ÒÊÔ½¸°Ñ°÷¤Ç¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê»á¤¬¡Ö¸øÍÑ¼Ö¤ÈºÒ³²Ãæ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤«¤Ê¤êÌäÂê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Ä¤¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
MCÃ«¸¶¾Ï²ð¤«¤é¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¸øÍÑ¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾å»Ê¡¢Éô²¼¤Î´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢º¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¾Ã¤¨Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤µ¤µ¤ä¤À¼¤Ë¤Ê¤ê¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸å¡¢¸ÀÍÕ¤ò·Ñ¤²¤º¡£ÎÙ¤Ë¤¤¤¿Ê÷Â¼»á¤«¤é¡ÖÂÀÂ¢¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÓ¤ò¤µ¤¹¤é¤ì¡¢Ã«¸¶¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ê´é¤Ë¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Ã«¸¶¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¿ùÂ¼»á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¤³¤È¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃÓÈª¿µÇ·²ð¤¬¡Ö¤â¤·ÂÀÂ¢¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¿¿´é¤òºî¤ê¡Ö¤â¤·¡¢ËÍ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤·¤Ð¤·»×°Æ¡£¡Ö¤Þ¡¢¡ØÈó¾ï¤Ë¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤Í¡¢¤½¤ì¤Þ¤º¤¤¤è¤Í¡¢°ã¤¦¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£