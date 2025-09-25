フリーアナウンサー小川彩佳が24日、メインキャスターを務めるTBS系報道番組「news23」（月〜金曜午後11時）に出演。来月13日に閉幕する大阪・関西万博について私見を述べた。

番組では、今月19日の入場者が24万人を突破するなど、万博終盤の来場者が増え、入場券は持っていても入場日の予約が取れない状況などが発生していることを特集。地域エコノミスト藻谷浩介氏、トラウデン直美らが私見を述べた後、藤森祥平アナウンサーから「価値の大きさは感じますけど、一方で現場で、小川さんんも大変さは感じたでしょう？」と聞かれた小川は「そうですね。パビリオンはすばらしかったですけど、猛暑の中での来場でしたので、なかなか大変な思いをしましたね」と訪問時を回想した。

小川は「屋根が少ない、日陰が少ない、抽選予約にうまいこと当たらなければ、パビリオンに長蛇の列、炎天下で並ばなければならない、という中で、万博って地球規模の課題解決を訴えるイベントでもありますから、その最たるものである気候変動という課題を解決しよう、という、もっと意図が前面に出てくるような場になっていたら、より有意義なイベントになっていたんじゃないかと感じるんですよね」と私見を語った。