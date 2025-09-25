SHINee・テミン、新曲『Veil』が米ビルボード3位にランクイン！グローバル人気を証明

SHINeeのメンバー、テミンのスペシャルデジタルシングル『Veil』が米ビルボードチャート上位にランクインし、グローバルな人気を改めて証明した。

9月23日、米ビルボードが発表した最新チャート（9月27日付）によると、テミンが9月13日にリリースした新曲『Veil』が「ワールドデジタルソングセールス」チャートで3位を記録した。同チャートは、世界で最も売れたデジタルシングルを集計するランキングである。

『Veil』は、タブーを破って燃え上がる熱病のような欲望を正面から描いた強烈な楽曲で、欲望と恐怖の間を行き来する内面の告白を歌詞に盛り込んでいる。

（写真＝BPMエンターテインメント）テミン

MVでは、異なるコンセプトが交錯し、アーティスト・テミンの幅広い表現力と芸術的感覚、そして多層的な魅力が立体的に映し出され、高い評価を得ている。

現在テミンはアリーナツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’」を開催中で、今後は、静岡（10月4日・5日）、千葉（11月29日・30日）、兵庫（12月24日・25日）で公演を開催予定だ。

さらに来年4月11日・18日には、アメリカ最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル（Coachella Valley Music and Arts Festival）」への出演も決定している。

（記事提供＝OSEN）

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。