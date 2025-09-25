髪色が変わったメンバーも！BABYMONSTER、大胆イメチェンした新ALビジュアルフォト公開

ガールズグループBABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』のビジュアルを初公開し、世界中のファンの期待感を高めた。

【写真】アサ、妖艶な小悪魔的魅力にハマる

9月25日、所属事務所YGエンターテインメントは、公式SNSに『WE GO UP』のビジュアルフォトを公開した。アップグレードされたBABYMONSTERのビジュアルとそれぞれの個性と唯一無二のオーラが強いインパクトを残す写真だ。

絶妙なアッシュトーンからピンク、レッドのハイライトなど、多彩なヘアカラーと大ぶりのアクセサリーを活用した大胆なスタイルが圧巻だ。

メンバーたちは、惹きつけられる目つきとフォトジェニックなポーズ、堂々とした自信が込められた姿で人々の視線を釘付けにし、一層際立つカリスマ性を披露した。

（写真＝YGエンターテインメント）BABYMONSTER

特に、去る7月にリリースしたデジタルシングル『HOT SAUCE』で見せた溌剌とした姿とはまた違うシックで洗練された雰囲気が際立っている。毎回変化の激しい魅力を披露し、限界のないコンセプトに似合わせる才能を証明してきただけに、今回のカムバックを通じて、どのような変身でファンの心をつかむか、関心が集まっている。

同時に、９月24日に公開された「MOOD CLIP（Day ver.）」映像は妙な緊張感を抱かせたナイトバージョン（Night ver.）とはまったく違って印象的だ。

（写真＝YGエンターテインメント）

ダイナミックなエレキギターサウンドとともに高層ビル、慌ただしい街など、都市の風景を覆ったBABYMONSTERの存在感が圧倒的で、彼女たちが新しく見せるコンセプトに対する好奇心を刺激した。

なお、BABYMONSTERの2ndミニアルバム『WE GO UP』は、来る10月10日13時にリリース予定だ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。