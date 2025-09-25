事務所資金4億円超を横領→仮想通貨に投資した韓国女優（40）に有罪判決　懲役2年、執行猶予4年

事務所の資金4億円超を横領した容疑で起訴された韓国女優ファン・ジョンウムに、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。

済州（チェジュ）地裁・第2刑事部（イム・ジェナム部長判事）は9月25日、ファン・ジョンウムの特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反（横領）の容疑に対する宣告公判で、懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。

公訴事実によると、ファン・ジョンウムは2022年7月、自身が実質的に所有する芸能事務所の名義で8億ウォン（日本円＝約8494万円）を借り入れた後、事務所口座にあった7億ウォン（約7432万円）を「仮払金」という名目で自身の個人口座に移し、仮想通貨に投資した疑いで在宅起訴された。

また、同年10月まで計13回にわたり同様の手口を繰り返し、事務所資金の約43億6000万ウォン（約4億6293万円）のうち42億ウォン（約4億4594万円）余りを仮想通貨に投資していたことが明らかになっている。

これにとどまらず、自身に課された財産税や地方税を支払うため、カード代金444万ウォン（約47万円）と株式担保融資の利息100万ウォン（約10万円）も、横領した資金を使用して納付したという。

（写真提供＝OSEN）ファン・ジョンウム

ファン・ジョンウムは法廷で公訴事実を認め、被害金を全額返済した。

ファン・ジョンウム側は事件と関連して、事務所を成長させたい思いから仮想通貨に投資したが、会計や手続きに対する認識が不足しており、返済さえすれば問題ないと浅はかに考えた結果、このような事件に至った点を釈明していた。

◇ファン・ジョンウム プロフィール

1984年12月25日生まれ。2001年にガールズグループSugarでデビュー。2004年に脱退した翌年、ドラマ『ルル姫』で女優活動を開始。『明日に向かってハイキック』『私の心が聞こえる？』『ゴールデンタイム』『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』などの作品で演技力と人気を証明。2020年の『サンガプ屋台』『あいつがそいつだ』では主演。2016年に元プロゴルファーと結婚し、2児の母となるが、2025年5月に離婚が成立。