「ある日突然、通告を受けて…絶望的だった」解散から丸9年が経って明かされた4Minuteの真相

ガールズグループ4Minute（フォーミニッツ）の解散から丸9年が過ぎ、当時の状況が明らかになった。

4Minuteのメンバーだったクォン・ソヒョンのYouTubeチャンネル「イプチャンクォンソヒョン」には最近、「お姉さん、あの時どうして？ジユン姉さんの当時の立場＆未公開ダンス映像」というタイトルの動画が公開された。

ゲストとして出演したのは、同じく4Minute出身のチョン・ジユン。彼女は現在、作家として活動している近況を伝えた。

チョン・ジユンは人生の転機に関する質問に対し、「ずっと延長線上にあるような感覚だ」とし、「解散してからの1〜2年が一番つらかった。所属感を一気に失った。数年間もそこにいたのに、ある日突然、通告を受けてなくなってしまったから。あの時は本当に絶望的だった」と当時の心境を語った。

（画像＝「イプチャンクォンソヒョン」）クォン・ソヒョン（左）とチョン・ジユン

これに対し、クォン・ソヒョンは「お姉さんと最後に車に乗って会長の家を探しに行ったことを覚えている。門前払いされた」とし、「5人だけ集まったとき、私は一度だけ再契約するかどうかわからないと話したことがあった。でも解散の通告を受けたときは、世界が崩れるような気持ちだった。お姉さんと一緒に車に乗って、会長の家を訪ねて行った」と当時を振り返った。

さらに「別れた彼氏の家に行ったこともないのに、グループは私が予想もしなかった瞬間に終わってしまった。その虚しさはとても大きかった」と胸の内を明かした。

（写真提供＝OSEN）2015年当時の4Minute

2人は4Minuteの再結成の可能性についても言及した。チョン・ジユンは「集まったら楽しいだろうなとは思う。でも時間がだいぶ経ってしまった。その間にそれぞれの生活もあり、離れていた時間もある。昔のように戻れるのかな？という心配もある」と慎重に語った。

4MinuteはCUBEエンターテインメントが企画し、2009年にデビューしたガールズグループである。Wonder Girlsを脱退したヒョナを中心に、ナム・ジヒョン、チョン・ジユン、ホ・ガユン、クォン・ソヒョンがメンバーとしてチームを結成した。

彼女たちは2016年6月に公式に解散し、当時ヒョナだけが再契約したと伝えられている。