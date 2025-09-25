NCT・ジェヒョン、入隊中も才能発揮！韓国軍公式応援歌で歌唱者に抜擢…軍楽隊の顔に

NCTのジェヒョンの才能は、軍服務中でも輝きを放っている。

【写真】“兵役中”ジェヒョンの軍服SHOT

9月24日、本サイト提携メディア『スポーツソウル』の取材によると、ジェヒョンは10月1日に開催される「国軍の日」の公式応援歌『歓声で応援して』（原題）の歌唱者として陸軍軍楽隊を代表し参加した。最近、某スタジオで音源の録音とミュージックビデオの撮影を終えたことも確認された。

ジェヒョンは2024年11月4日に入隊し、現在は陸軍軍楽隊で服務中だ。軍関係者によれば、入隊後はさまざまな軍の行事に参加し、軍楽兵として誠実に任務を果たしているという。今回の公式応援歌プロジェクトでも、音楽的才能を活かし軍楽隊を代表する歌唱者としての役割を全うした。

ジェヒョン

NCTにおいてもジェヒョンは多才さで評価されるオールラウンダーだ。グループではメインボーカル、リードラッパー、リードダンサーを務めるほどの音楽的力量を持ち、楽曲の導入部分を任されることも多い。中低音の心地よい歌声を持つジェヒョンが、応援歌をどのように表現するのか注目が集まっている。

国軍の日公式応援歌『歓声で応援して』は、『国防日報』が国軍の日行事企画団と協力して制作したもので、陸・海・空軍および海兵隊の団結をバンド音楽特有のエネルギーで表現している。特に、軍服務中の兵士たちが音楽を通じて一つになるという意味を込めたプロジェクトだ。

なお、ジェヒョンが参加した『歓声で応援して』の音源とミュージックビデオは、今後ユーチューブで公開される。ジェヒョンは2026年5月3日に除隊する予定だ。

◇ジェヒョン プロフィール

1997年2月14日生まれ。本名チョン・ユンオ。韓国・ソウル出身。身長180cm。5歳から10歳までアメリカに住んでいたこともあり、英語が堪能だ。中学生時代、端正な顔立ちから校内では有名だった。そんな中学校3年生のとき、学校の前でSMエンターテインメントにスカウトされ練習生に。2016年4月にNCT Uとしてデビューし、現在はNCT 127、NCT DOJAEJUNGにも所属。2024年8月26日に1stフルアルバム『J』でソロデビューした。兵役のため2024年11月4日に入隊。除隊は2026年5月3日を予定している。