コットンきょんの美人妻、母顔出しの2ショット公開 第1子妊娠中で「お母さんがそばにいるだけで安心感がまるで違う」
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントのまつきりなが9月24日、自身のInstagramを更新。母親と撮影した2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
まつきは「母が東京に来てくれて、検診、アフヌン、展示会など一緒に色々付き合ってもらえた」とつづり、母親との2ショット写真を公開。母親と笑顔で顔を寄せ合う仲睦まじい姿を披露した。さらに、「お母さんがそばにいるだけで安心感がまるで違う」「最近義実家にもお邪魔して鉄板パーティして、本当に楽しくて」と周囲に支えられていることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「素敵な娘さん」「美人親子で羨ましい」「お母さんの優しさが伝わる」「仲良しで微笑ましい」「元気そうでよかった」「頑張ってね」といったコメントが寄せられている。
まつきは2025年7月3日、お笑いコンビ・コットンのきょんとの結婚と第1子妊娠を発表。きょんは「秋頃にパパになります！！今は、無事に生まれてきてくれる事を願うばかりです」と伝えている。（modelpress編集部）
