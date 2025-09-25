桃井かおり、手作り夜食公開「ついモリモリ食べちゃう一品」「お皿も素敵」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の桃井かおりが25日、自身のInstagramを更新。手作りの山菜料理による夜食の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】桃井かおり、家庭的な手作り夜食
桃井は「炊き立て山菜炊き込みごはん！もちろん山菜煮付け（のびる＆ふき＆山椒の花）だけで充分な夜食8時」と投稿。「夜景が主菜の家ご飯〜」と美しい器に盛られた山菜炊き込みご飯と山菜煮付けの写真をハッシュタグ「＃かおり飯」とともに載せている。
この投稿に、ファンからは「炊き込みご飯、ついモリモリ食べちゃう一品ですよね」「お皿も素敵」「季節感あふれる料理」「丁寧な暮らしが伝わる」「山菜料理が美味しそう」「桃井さんの手料理羨ましい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆桃井かおり、炊き立て山菜炊き込みご飯で夜食タイム
