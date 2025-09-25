平愛梨、息子4人との初ディズニー満喫ショット公開「長友さんかと思ったら…」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの平愛梨が25日、自身のInstagramを更新。4人の息子たちと初めての東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】平愛梨、4人息子顔出しディズニー満喫ショット
平は「4男児と初めての東京ディズニーリゾート」とミッキーマウスと一緒に撮影した集合写真を投稿。4人の息子たちと、平と親交の深いお笑い芸人の三瓶とともに、笑顔でポーズを取る姿を載せている。
また「スムーズにアトラクション乗れたり、スムーズにお食事できたり、スムーズに小休憩できちゃったり！とにかく『スムーズに』好き放題できて子供達が『次は？次はどこ？』とみんなで冒険してるみたいで楽しかった」とバケーションパッケージの体験を詳しく報告。26日放送のTBS「知識の扉を開け！ドア×ドア クエスト」（夜8時55分〜）への出演についても告知した。
この投稿に、ファンからは「あれ？パパが変わってる（笑）？」「長友（佑都）さんかと思ったら三瓶さん！」「微笑ましい」「楽しんでますね」「みんな可愛い」「放送楽しみ」といった声が上がっている。
平は、サッカー日本代表の長友選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
