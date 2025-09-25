朝ドラ「あんぱん」八木（妻夫木聡）の粋なプロポーズに反響「朝から泣いてる」「らしさが溢れてる」
【モデルプレス＝2025/09/25】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第129話が、25日に放送された。妻夫木聡演じる八木信之介のプロポーズに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「あんぱん」八木＆蘭子、寄り添い座る姿
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
戦争体験者へのインタビューを続けるのぶの妹・蘭子は、この日、八木に海外の難民キャンプへ取材に行くことを報告。八木は「止めても君は行くんだろ？」と蘭子を尊重し「誕生日には少し早いけど」と言って封筒を渡した。
蘭子が笑みを浮かべて封筒を開けると、中には八木が手作りしたバースデーカードが入っていた。「笑うな」と背を向ける八木に、蘭子は「ありがとうございます」とお礼を言い、カードを開く。押し花でデコレーションされたカードの真ん中には、咲くように指輪が添えられていた。蘭子は言葉に詰まりながら、大切そうにそれを封筒へ戻す。八木は何も聞かずに「それじゃ、気を付けて」と声をかけると、最後に「帰ってきたら、考えてくれ」と伝えた。蘭子は振り返って「はい」と笑顔を見せ、事務所を出て行った。
互いに思いを寄せていながら、関係が進展している様子は描かれておらず、視聴者の注目を集めていた八木と蘭子。今回の八木のプロポーズにSNS上では「ようやく動いたー！」「朝から泣いてる」「粋すぎるプロポーズ」「八木さんと蘭子らしさが溢れてる」「蘭子のために手作りする八木さん可愛い」と「その後は描かれるかな？」「スピンオフ欲しい」などと反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「あんぱん」八木＆蘭子、寄り添い座る姿
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
◆「あんぱん」八木（妻夫木聡）、蘭子（河合優実）にプロポーズ
戦争体験者へのインタビューを続けるのぶの妹・蘭子は、この日、八木に海外の難民キャンプへ取材に行くことを報告。八木は「止めても君は行くんだろ？」と蘭子を尊重し「誕生日には少し早いけど」と言って封筒を渡した。
蘭子が笑みを浮かべて封筒を開けると、中には八木が手作りしたバースデーカードが入っていた。「笑うな」と背を向ける八木に、蘭子は「ありがとうございます」とお礼を言い、カードを開く。押し花でデコレーションされたカードの真ん中には、咲くように指輪が添えられていた。蘭子は言葉に詰まりながら、大切そうにそれを封筒へ戻す。八木は何も聞かずに「それじゃ、気を付けて」と声をかけると、最後に「帰ってきたら、考えてくれ」と伝えた。蘭子は振り返って「はい」と笑顔を見せ、事務所を出て行った。
◆「あんぱん」八木（妻夫木聡）のプロポーズに反響
互いに思いを寄せていながら、関係が進展している様子は描かれておらず、視聴者の注目を集めていた八木と蘭子。今回の八木のプロポーズにSNS上では「ようやく動いたー！」「朝から泣いてる」「粋すぎるプロポーズ」「八木さんと蘭子らしさが溢れてる」「蘭子のために手作りする八木さん可愛い」と「その後は描かれるかな？」「スピンオフ欲しい」などと反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】