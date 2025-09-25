【SNK美少女 不知火舞 EX】 2026年5月 発売予定 価格：16,500円

コトブキヤは、フィギュア「SNK美少女 不知火舞 EX」を2026年5月に発売する。価格は16,500円。

本製品は、対戦格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズの最高傑作との呼び声も高いドリームマッチ「KOF’98」より、女性格闘家チームの「不知火舞」をフィギュア化したもの。2022年8月に発売された「SNK美少女 不知火舞 -THE KING OF FIGHTERS ’98-」の造形はそのままに、服装の塗装表現や肌の質感をよりブラッシュアップしている。

紅白のくのいちの装束に包まれた、はちきれんばかりの健康的な上半身に始まり、背後の帯と臀部の絶妙なバランス感、そして露になった太ももからひざ裏にかけての身体の美しいラインなど、あらゆる角度からじっくり見て欲しい造形物となっているほか、台座は、日本の大阪は江坂にかつて存在したSNK本社前を再現したという逸話もあるJAPAN STREETステージの高架下の路面を再現している。

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約210mm（台座込み） 素材：PVC（非フタル酸）、ABS

