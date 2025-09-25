高耐久・快適キャスター搭載で快適な移動を叶える【ベセロ】のスーツケースがAmazonで販売中！
軽量＆大容量で出張から旅行まで幅広く活躍！【ベセロ】のスーツケースがAmazonで販売中！
このキャリーケースはABS+PC素材を使用し、軽量で頑丈な設計。旅行中の負担を軽減してくれる。防水・防スクラッチ加工で、天候や輸送環境に強く、長持ちするアルミニウムコーナーガードで、角の衝撃を防ぎ、耐久性を向上。6面ハンドル付き設計で、どの角度からでも持ち運びが簡単。大型キャリーケースとしての利便性を最大限に活かし、機内持ち込みにも最適な軽量設計だ。
ABSとPC素材を組み合わせた軽量設計で、強度と耐久性を兼ね備えたスーツケース。防水・防スクラッチ加工で長く安心して使える設計になっている。
5輪キャスターとテレスコピックハンドルを採用し、安定した走行と快適な操作性を実現。ストッパー付きで電車や坂道でも安心して使える仕様になっている。
収納スペースは仕切りポケットや防水バッグ付きで整理整頓がしやすい。衣類や小物を分けて収納できるため、旅行中も荷物がすっきりと収まる。
USB充電ポートや折りたたみカップホルダーを備えたスマート機能搭載。サイドフック付きでバッグを掛けられ、旅の快適さをサポートしてくれる。
