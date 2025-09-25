革本来の質感で使い込む程に変化を楽しめる【タケオキクチ】の三つ折り財布がAmazonで販売中！
大人のための革小物。上質感が光る【タケオキクチ】の三つ折り財布がAmazonで販売中！
袋縫い×ケヌキ合わせの特殊構造で仕上げたタケオキクチの大人カジュアルな三つ折り財布。このタケオキクチの三つ折り財布の素材にはイタリアのトスカーナ州フィレンツェにあるPRIMORPELLI(プリモペッリ)社製のモントーネ(雄羊革)を使用。同社は創業から30年以上の間、山羊や羊を中心に常に感度の高い素材を世界各国に供給している有名なタンナー。
コンパクトながら収納力を備えた三つ折り設計。日常使いにちょうど良く、ポケットやバッグにすっきり収まる財布になっている。
上質なレザーを使用し、手に取るたびに高級感を感じられる仕様。ビジネスからカジュアルまで幅広く対応するデザインとなっている。
小銭やカードも整理しやすい内装を備え、機能性と使いやすさを両立。スタイリッシュで実用的な仕上がりになっている。
シンプルで飽きのこないデザインが魅力。長く愛用できる一品として、ギフトにも選ばれるアイテムとなっている。
