ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

大人のための革小物。上質感が光る【タケオキクチ】の三つ折り財布がAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


袋縫い×ケヌキ合わせの特殊構造で仕上げたタケオキクチの大人カジュアルな三つ折り財布。このタケオキクチの三つ折り財布の素材にはイタリアのトスカーナ州フィレンツェにあるPRIMORPELLI(プリモペッリ)社製のモントーネ(雄羊革)を使用。同社は創業から30年以上の間、山羊や羊を中心に常に感度の高い素材を世界各国に供給している有名なタンナー。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


コンパクトながら収納力を備えた三つ折り設計。日常使いにちょうど良く、ポケットやバッグにすっきり収まる財布になっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


上質なレザーを使用し、手に取るたびに高級感を感じられる仕様。ビジネスからカジュアルまで幅広く対応するデザインとなっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


小銭やカードも整理しやすい内装を備え、機能性と使いやすさを両立。スタイリッシュで実用的な仕上がりになっている。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


シンプルで飽きのこないデザインが魅力。長く愛用できる一品として、ギフトにも選ばれるアイテムとなっている。