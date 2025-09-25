ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国新疆ウイグル自治区成立70周年祝賀公演、ウルムチで開催 中国新疆ウイグル自治区成立70周年祝賀公演、ウルムチで開催 中国新疆ウイグル自治区成立70周年祝賀公演、ウルムチで開催 2025年9月25日 11時41分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／丁林） 【新華社ウルムチ9月25日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市のウルムチ文化センター大劇院で24日夜、自治区成立70周年を祝う文芸公演「美しい新疆」が開催された。 ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／丁林） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／丁林） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／丁林） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／丁林） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） ２４日、新疆ウイグル自治区成立７０周年を祝う文芸公演「美しい新疆」の一場面。（ウルムチ＝新華社記者／申宏） リンクをコピーする みんなの感想は？