“投資家”桐谷さん、マクドナルドで爆食い話題 期間限定メニュー注文で「とても70代の食欲とは思えません」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が24日、自身のXを更新。マクドナルドで友人と食べた昼食メニューを明かし、ネット上で話題となっている。
【写真】すごい量！うまそう…桐谷さんが爆食いしたマックの期間限定メニュー
毎日のように優待券を使った食事メニューを伝えている桐谷さん。Xでは「バルニバービの優待が9月末日まで 今日やっと携帯電話に3000円の優待を登録して、お昼に中野セントラルパークのグッドモーニングカフェへ」と報告。
「そしたら午後6時まで貸し切り それで予定変更して近くのマクドナルドで昼食。午後8時、再度グッドモーニングカフェへ行き優待を使い、今日も優待生活」と伝えた。
マクドナルドでは、期間限定メニューの「とろ旨すき焼き月見」やマックフロートなどを注文しており、75歳とは思えない爆食い。これにネット上では「爆食いですね とても70代の食欲とは思えません」「マクドナルド 1人でこんなに食べるんですか！？」「すごい！胃腸も丈夫な桐谷さん！」などの声が出ている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
